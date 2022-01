Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel hat im Wochenverlauf weiter an Wert verloren. Dabei fiel der Kurs auch kurzzeitig unter eine wichtige Unterstützung. Die zwischenzeitliche freundliche Stimmung verhalf dem Titel wieder Boden gut zu machen. Nun notiert die Aktie an einem wichtigen Punkt.Die Korrektur schreitet weiter voran und die Nel-Aktie hat seit dem November-Hoch bei 20,44 Norwegische Kronen (NOK) rund 43 Prozent an Wert verloren. An der Talfahrt konnte auch die massive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...