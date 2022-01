Bonn (www.anleihencheck.de) - Der australische Arbeitsmarkt bleibt in robuster Verfassung, so die Analysten von Postbank Research.Die Zahl der offenen Stellen sei in den drei Monaten zum November im Vergleich zu den Vormonaten um 18,5 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen. Sie lägen nun 74 Prozent über Vorpandemieniveau auf einem Rekordstand von 2,8 Prozent der Erwerbstätigen. ...

