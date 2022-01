(shareribs.com) London 27.01.2022 - Brent- und WTI-Rohöl zeigen sich am Donnerstag stabil. Der Preis für das Fass Brent-Rohöl ist über die Marke von 90 USD geklettert. Die geopolitischen Spannungen sorgen für Verunsicherung. Wie die Energy Information Administration am gestrigen Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,4 Mio. auf 416,2 Mio. Barrel geklettert. ...

