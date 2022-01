Köln (www.anleihencheck.de) - Auf den ersten Blick lieferte die FED gestern Abend genau das, was sowohl wir als auch die meisten anderen Anleger zuletzt erwartet haben, so Matthias Jörss, Chefvolkswirt bei SALytic Invest.Die FED habe für Anfang März das Auslaufen der Anleihekäufe sowie eine Anhebung der Zinsen auf der Sitzung Mitte März indiziert, da das angestrebte Ziel der Vollbeschäftigung erreicht und die Inflation zu hoch sei. Auf der Pressekonferenz sei jedoch wiederholt betont worden, dass die Inflation weit über das Ziel hinausgeschossen sei und die aktuelle Beschäftigungsquote längerfristig als die maximal mögliche angesehen werde. Zudem habe die FED klargestellt, dass sie zwar auf die monetären Bedingungen in der Ökonomie achte, ihr Fokus jedoch nicht ausschließlich auf den Aktienmärkten liege. ...

