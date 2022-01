Es war eine trügerische Hoffnung, die sich bei Silberanlegern breitgemacht hat. Mit dem Sprung über die Marke von 24 Dollar hatte sich das Chartbild deutlich gebessert. Doch der Befreiungsschlag mit einem Ausbruch über den Bereich von 25,00/25,40 Dollar stand noch aus. Zu einem Ausbruchsversuch kam es gar nicht erst, der Silberpreis drehte vorher wieder in Richtung Süden ab. Dazu kam gestern eine Meldung, die die Silberminenbranche erschütterte. Es betrifft den in New York gelisteten Silberproduzenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...