Schweizer Electronic AG: Zustimmung der WUS Aktionärsversammlung zur Direktinvestition in die Schweizer Electronic China erteilt Schramberg, 27. Januar 2022 - Die Direktinvestition des strategischen Investors WUS Printed Circuits (Kunshan) Co., Ltd. mit Sitz China in die 100-prozentige chinesische Tochtergesellschaft der Schweizer Electronic AG stand unter dem Vorbehalt einer außerordentlichen Aktionärsversammlung des Investors. In der heutigen außerordentlichen Aktionärsversammlung der WUS Printed Circuits (Kunshan) Co., Ltd wurde dem Antrag auf Beteilung zugestimmt. Somit kann die Transaktion durch eine 12,8-prozentige Kapitalerhöhung bei der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. (China) wie geplant erfolgen. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung wird 75 Mio. CNY (rund 10,5 Mio. Euro) betragen.



Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Elisabeth Trik

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-302

E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Bilder: Schweizer Electronic AG I Flickr

