Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.01.2022 / 13:27

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: TWG Ventures GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Thomas Wartmut Nachname(n): Griesel Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 51.32 EUR 3695.04 EUR 51.32 EUR 7698.00 EUR 51.32 EUR 1436.96 EUR 51.42 EUR 5039.16 EUR 51.38 EUR 7707.00 EUR 51.30 EUR 2359.80 EUR 51.46 EUR 2058.40 EUR 51.32 EUR 3695.04 EUR 51.32 EUR 4208.24 EUR 51.32 EUR 3387.12 EUR 51.40 EUR 5654.00 EUR 51.40 EUR 4883.00 EUR 51.32 EUR 1026.40 EUR 51.32 EUR 9494.20 EUR 51.32 EUR 2873.92 EUR 51.32 EUR 3695.04 EUR 51.30 EUR 7695.00 EUR 51.32 EUR 7698.00 EUR 51.32 EUR 5439.92 EUR 51.30 EUR 7695.00 EUR 51.30 EUR 3693.60 EUR 51.34 EUR 7701.00 EUR 51.40 EUR 2261.60 EUR 51.40 EUR 7710.00 EUR 51.40 EUR 7710.00 EUR 51.40 EUR 3700.80 EUR 51.36 EUR 2311.20 EUR 51.34 EUR 8625.12 EUR 51.36 EUR 3697.92 EUR 51.34 EUR 1026.80 EUR 51.42 EUR 7713.00 EUR 51.38 EUR 2260.72 EUR 51.34 EUR 1745.56 EUR 51.36 EUR 7704.00 EUR 51.42 EUR 4987.74 EUR 51.42 EUR 6941.70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 51.3561 EUR 177230.0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.01.2022; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Aquis Exchange MIC: AQEU



