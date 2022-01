va-Q-tec Aktie am Montag noch auf Jahrestief bei 19,22 EUR, heute mit aktuell(12:40 Uhr) plus 5,49 % bei 21,15 EUR. Wieso? Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) geriet in den Abwärtsstrudel der Impfstoffaktien. Der wichtige Kunde BioNTech war in 2021 der stärkste Wachstumstreiber, aber beileibe nicht der einzige. Aber die Börse pauschalisiert. Normal. Und heute lässt der "Thermospezialist" aufhorchen: Umsatzprognose klar übertroffen - stärkt va-Q-tec Aktie Denn der Konzernumsatz für 2021 soll deutlich über dem oberen Ende der im vierten Quartal 2021 konkretisierten Prognosespanne von 95 bis 100 ...

