Das kanadische Unternehmen Amp Energy will in Schottland den größten Riesenakku Europas an den Start bringen. Der Scottish Green Battery Complex besteht aus zwei 400-Megawatt-Batteriespeichern für aus Windkraft gewonnener Energie. In Australien helfen Speicherlösungen für aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Strom schon länger dabei, das Stromnetz zu stabilisieren und Stromausfällen vorzubeugen. US-Elektroautobauer Tesla hatte dort 2017 einen Riesenakku mit 100 Megawatt Leistung errichtet. 2023 soll Down Under mit einer 1.200-Megawatt-Anlage der größte Riesenakku der Welt an den Start gehen. Europas größter ...

