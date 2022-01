Wien (www.anleihencheck.de) - Bei ihrer jüngsten Sitzung kündigte die US-Notenbank FED die Einleitung der Zinswende im März an, so die Experten von "FONDS professionell".Vier Mal oder mehr wolle Notenbankchef Jerome Powell die Zinsen im laufenden Jahr anheben.Es sei offiziell: Im März wolle die US-Notenbank Federal Reserve (FED) voraussichtlich ihre Leitzinsen erstmals anheben und diese dann im Laufe des Jahres mehrfach weiter erhöhen. Das habe FED-Präsident Jerome Powell am Mittwoch (26.01.) bei einer Sitzung der Zentralbank angekündigt, berichte das "Handelsblatt". Damit gehe auch das Ende des Wertpapierrückkaufprogramms einher, das die Notenbank in der Pandemie begonnen habe: Seit Mitte Januar reduziere die FED ihre Käufe bereits um 30 Milliarden US-Dollar pro Monat. Im November seien noch Papiere im Wert von 105 Milliarden US-Dollar angekauft worden. Im März solle das Tapering dann zu seinem Abschluss kommen. ...

