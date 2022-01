Den Haag (www.anleihencheck.de) - Die FED hat im Laufe der letzten Monate ihren im Juni 2021 begonnenen Kurswechsel erheblich beschleunigt, so William Verhagen, Senior Economist bei NN Investment Partners.Ausschlaggebend dafür sei hauptsächlich das Risikomanagement infolge eines Inflationsanstiegs, der stärker sei und länger anhalte als von der FED ursprünglich erwartet. Darüber hinaus habe sich auch der Arbeitsmarkt schneller als erwartet entspannt und man gehe davon aus, dass er sich nahe an der Höchstbeschäftigung befinde. Die FED möchte verhindern, dass diese Situation dazu führe, dass die Inflationserwartungen nach oben ausbrechen würden. Wahrscheinlich sei die FED der Ansicht, dass "vorbeugen besser ist als heilen": Indem sie jetzt handele, verringere die FED das Risiko, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt viel stärker und schneller an der Zinsschraube drehen müsse. Da letzteres ein hohes Rezessionsrisiko berge, dürfte diese Art des Risikomanagements dazu beitragen, die erwartete Dauer der Expansion zu verlängern. ...

