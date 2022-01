Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors schafft eine eigene Einheit für Impact Investments, so die Experten von "FONDS professionell".Die zwölfköpfige Mannschaft werde von Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing, geleitet, der vor anderthalb Jahren zum Unternehmen gekommen sei, und solle den 2021 geschaffenen Nachhaltigkeitsbereich des Anbieters vervollständigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...