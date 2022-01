Der Laderoboter soll Elektroautos zunächst mit 22 Kilowatt laden und 2024 in Serie gehen. Später folgt eine Version mit 50 Kilowatt Gleichstrom. Es gibt allerdings Einschränkungen. Die Conti-Tochter Continental Engineering Services (CES) will mit dem Startup Volterio einen Laderoboter mit Induktionsspule auf den Markt bringen. Bis Mitte des Jahres sollen bereits seriennahe Prototypen bereitstehen, schreibt das Unternehmen. Dabei hat das Konsortium einige Stolpersteine bei dem Vorhaben aus dem Weg geräumt, andere bleiben bestehen. Ineffektives Laden per Induktion ...

