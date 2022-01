(shareribs.com) New York 27.01.2022 - Einem Bericht von Bloomberg New Energy Finance zufolge sind die globalen Investitionen in die Energiewende im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel gewachsen. Es müssten aber deutlich mehr werden. Bloomberg New Energy Finance haben einen Bericht veröffentlicht, laut dem die Investitionen in die globale Energiewende im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf 755 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...