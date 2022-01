BONN (dpa-AFX) - Bei der Entscheidungsfindung zum weiteren Vorgehen mit dem Funkturmgeschäft soll die Deutsche Telekom Kreisen zufolge ein Stück näher gekommen sein. Zur Debatte stünde eine Fusion des Funkturmgeschäftes mit den jeweiligen Sparten der Konkurrenten Vodafone und Orange , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Wie weit die Gespräche sind, wurde allerdings nicht genannt. Auch das spanische Unternehmen Cellnex habe Interesse an einer Zusammenlegung signalisiert.

Im Grunde überrascht die Nachricht nicht. Bereits in der Vergangenheit hatte Telekom-Chef Tim Höttges mehrfach betont, dass der Konzern sich alle Optionen offen halte und diese prüfen wolle. Neben einem Verkauf des Funkturmgeschäftes wäre auch ein Zusammenlegen möglich. Ein Unternehmenssprecher sagte auf Nachfrage, er kommentiere keine Spekulationen. An der Börse kamen die Spekulationen dennoch gut an: Die Telekom-Aktie legte zunächst um 2,3 Prozent zu, die Scheine der britischen Vodafone notierten 1,3 Prozent höher. Die Papiere des französischen Telekom-Konzerns Orange stiegen um 1,9 Prozent./ngu/jcf/he