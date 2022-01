Frankfurt (www.fondscheck.de) - Vierjahreshoch, Siebenjahreshoch, Elfjahreshoch - Rohstoffe kosten so viel wie seit vielen, vielen Jahren nicht, so die Deutsche Börse AG.Das spiegele sich auch in den an der Börse Frankfurt gehandelten ETCs wider. Der WisdomTree Broad Commodities (ISIN DE000A0KRKC6/ WKN A0KRKC), der den gesamten Rohstoffmarkt abbilde, sei auf den höchsten Stand seit Herbst 2014 geklettert. "Abgesehen von Gold haben Rohstoffe 2021 gezeigt, dass sie ein guter Schutz gegen Inflation sind", bemerke Mobeen Tahir von WisdomTree. ...

