Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat 2021 von Anlegern unter dem Strich 47,7 Milliarden Euro an frischem Geld anvertraut bekommen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Deutsche-Bank-Tochter habe damit einen Rekordabsatz verzeichnet. Das verwaltete Vermögen sei wegen der hohen Zuflüsse sowie wegen der guten Marktlage auf 928 Milliarden Euro geklettert, teile der Asset Manager mit. Die gute Entwicklung habe auch Ertrag und Gewinn beflügelt. Entsprechende Zahlen zur Geschäftsentwicklung habe die DWS bereits in der vergangenen Woche vorab mitgeteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...