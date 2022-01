Wien (www.fondscheck.de) - Das britische Investmenthaus Legal & General Investment Management (LGIM) hat mit Amelia Tan eine neue Leiterin des Strategiebereichs für verantwortungsbewusstes Investieren verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Tan werde eng mit Kurt Morriesen, dem erst vor kurzem neu ernannten Head of Investment Stewardship, und dessen Team zusammenarbeiten mit dem Ziel, einen koordinierten Ansatz über alle Anlageklassen hinweg zu entwickeln, der in die LGIM-Fonds und -Portfolios eingebettet werde. ...

