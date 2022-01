DER AKTIONÄR hat es erst in Ausgabe 04/22 in Aussicht gestellt: Villeroy & Boch hat die bereits mehrfach angehobenen Prognosen für das abgelaufene Jahr am Ende sogar noch übertroffen. Mit dem Sprung über das 2021er-Hoch bei 24,80 Euro würde die unverändert günstige Aktie ein frisches Kaufsignal generieren.Die Mischung macht's. Neben dem ungebrochenen Trend zur Renovierung und Neuausstattung des Eigenheims profitiert Villeroy & Boch von dem erfolgreich umgesetzten Transformations- und Effizienzprogramm.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...