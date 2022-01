Wie zu Wochenbeginn angekündigt, sucht die paragon GmbH & Co. KGaA den Dialog mit ihren Anleihegläubigern und lädt hierfür sämtliche Bondholder kommenden Montag zu einem Webcast u.a. in deutscher Sprache mit dem paragon-Management ein. Nach der Ankündigung des Automobilelektronikers, die Gläubiger der im Juli 2022 fälligen 4,5%-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000 A2GSB8 6) in einer Abstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...