Spotify zeigt in der Auseinandersetzung mit Musiker Neil Young klare Prioritäten: Das Millionengeschäft mit Podcaster Joe Rogan ist dem Streamingdienst wichtiger als die Verlässlichkeit der Inhalte. Es ist schon ein paar Jahre her, da hat Neil Young die Zeile "Hey, hey, my, my - Rock and roll can never die" in die Welt gesetzt. Eine Art Monument in Sachen Song-Lyrics, leider aber so wohl nicht mehr ganz richtig, wie uns gerade der Streaming-Dienst Spotify vorführt. Dort darf zumindest der Rock 'n' Roll von Neil Young sterben, wenn es um das Geschäft geht. Höchstens ein klein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...