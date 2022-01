Minus 7 Prozent! In Hongkong ist der Kurs der Alibaba-Aktie heute extrem unter die Räder geraten. 108,00 Hongkong-Dollar sind ein neuer Tiefstand seit dem Börsengang Ende 2019. Am Abend zuvor war Alibaba im US-Handel nur rund fünf Prozent abgesackt. Ein weiterer Absturz der Aktie ist aber noch nicht ausgemacht.Positiv ist, dass der chinesische E-Commerce-Gigant am heutigen Donnerstag im US-Handel nicht direkt mehrere Prozent fällt, sondern auf Vortagesniveau gehandelt wird. Von zuletzt 113 Dollar ...

