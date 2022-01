Hedgefonds kauft Netflix-Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Euro

Werbung



Der amerikanische Hedgefonds-Manager Bill Ackman hat mit seinem Hedgefonds Pershing Square 3,1 Millionen Netflix-Aktien erworben. Damit gehört er nun zu den Top 20-Aktionären von Netflix.



Der Hedgefonds-Manager Bill Ackman, unter anderem bekannt für seine Kampagne gegen das US-Unternehmen Herbal Life sowie für seine Investition in Kreditausfallversicherungen zu Beginn der Corona-Pandemie, hat 3,1 Millionen Aktien des Streaming-Anbieters Netflix erworben. Die Aktien des Streaming-Anbieters waren zuletzt um 40 % gesunken, nachdem das Management verlauten ließ, dass sich das Abonnentenwachstum in den nächsten drei Monaten abschwächen könnte.

Der Hedgefonds-Manager nutzte den Kursrutsch und baute seit vergangener Woche Freitag eine Position in der Aktie auf. Mit seinen 3,1 Millionen Aktien gehört er nun zu den Top-20-Aktionären des Streaming-Anbieters.

Ackman begründet sein Investment in Netflix mit der Größe des Streaminggeschäfts und der Möglichkeit, weitere Kunden zu gewinnen und höhere Preise zu verlangen. Weiterhin sei Netflix durch seinen Produktkatalog gut aufgestellt, um mit potentiellen Konkurrenten mitzuhalten und seine Margen zu erhöhen.





Quelle: HSBC





