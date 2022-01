NEW YORK, die globale Sales-First-CRM- und intelligente Revenue-Management-Plattform für kleine Unternehmen, hat heute die Eröffnung einer neu errichteten privaten OpenStack-Cloud-Umgebung von Rackspace im Vereinigten Königreich bekanntgegeben, die von Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), einem führenden Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, bereitgestellt wird.



Die private Cloud-Umgebung, die jetzt live ist, bringt Pipedrive näher an seine europäischen Kunden außerhalb der EU, einschließlich im Vereinigten Königreich. Die Präsenz stellt sicher, dass Pipedrive in der Lage ist, Reaktionszeiten zu minimieren und die Sicherheits-, Compliance- und Datenhoheitsanforderungen dieser Gebiete zu erfüllen.

Darüber hinaus wird Pipedrive seine verwaltete Amazon Web Services (AWS)-Umgebung verbessern, um zusätzliche Anwendungsregionen über AWS zu starten und so seine Reichweite für Kunden weiter auszubauen.

Pipedrive, das in Estland gegründete Unicorn-Technologieunternehmen mit Hauptsitz in New York, fügt das Rechenzentrum im Vereinigten Königreich als vierte Cloud-Region hinzu, um die Plattform besser an die Bedürfnisse regionaler Kunden anzupassen. Die Ergänzung verringert durch eine Strategie für mehrere Regionen auch das Risiko für Kunden im unwahrscheinlichen Fall von Rechenzentrums- oder Konnektivitätsproblemen auf der ganzen Welt. Dies verringert das Risiko einer Überlastung oder Sättigung auf der Plattform und damit die Notwendigkeit einer technischen Behebung.

Nach diesem Start plant Pipedrive auch die Migration seiner ersten Kunden in die Region.

Agur Jõgi, CTO, Pipedrive, sagte: "Pipedrive hat sich von einem Start-up im Jahr 2010 zu einem Unternehmen mit fast 100.000 Benutzern in mehr als 150 Ländern weltweit enorm vergrößert. Wir profitieren erheblich von der Innovation, die Rackspace Technology Kunden bietet, und als unser Managed-Cloud-Anbieter hilft das Unternehmen uns bei der Skalierung, um unserem schnell wachsenden Kundenstamm gerecht zu werden."

Andy Brierley, UK General Manager bei Rackspace Technology, sagte: "Pipedrive setzt auf modernste Technologien für maximale Sicherheit und Verfügbarkeit, die unsere robusten und innovativen Cloud-Funktionen bieten. Während Pipedrive weiter wächst, wird das Unternehmen von unserem flexiblen Ansatz und unserem Expertenteam unterstützt, um die besten Ergebnisse für seine Kunden zu ermöglichen."

Pipedrive unterhält auch Rechenzentrumsinfrastruktur in Frankfurt und Chicago (USA), beides von Rackspace Technology bereitgestellt.

Über Pipedrive

Pipedrive wurde 2010 gegründet und ist die Sales-First-CRM- und intelligente Revenue-Management-Plattform für kleine Unternehmen. Heute wird Pipedrive von Vertriebsteams in fast 100.000 Unternehmen weltweit eingesetzt. Pipedrive hat seinen Hauptsitz in New York

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt

Devika Mistry

EMEA Rackspace Technology Corporate Communications

Devika.mistry@rackspace.co.uk