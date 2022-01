Nach den Ausschlägen am Vortag wegen der geldpolitischen Perspektiven haben sich die US-Börsen am Donnerstag wieder auf den Erholungspfad begeben. Mutige Anleger greifen jetzt wieder zu. Ein überraschend hohes Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal wurde nun von den Anlegern dankbar angenommen.Allerdings verlief der Handel wie schon an den Vortagen in holprigen Bahnen. Nach verhaltenem Auftakt weitete der Dow sein Plus erst bis auf 1,8 Prozent aus, kam dann aber wieder etwas zurück. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...