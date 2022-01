Halle/MZ (ots) -



Notenbanker geben es ungern zu, aber klar ist, dass ihre Modelle nicht mehr stimmen. Das war schon vor der Pandemie so, als die Fed und EZB ihre Volkswirtschaften mit Geld zuschütteten, eine Teuerung wollte sich aber nicht einstellen - das kann es in den herkömmlichen Theorien der Notenbanker gar nicht geben. Mit Covid wurde alles noch viel komplizierter.



Es liegen Analysen kluger Ökonomen vor, wonach die Inflation schon bald deutlich zurückgehen könnte. Wenn eine Notenbank dann die Zinsen erhöht, kann sie ein Land ganz schnell in die Rezession drücken.



