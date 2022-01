Peking (ots/PRNewswire) -Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat ein Glückwunschschreiben an das erste Forum der China Media Group (CMG) gesandt, das am Mittwochabend in Peking eröffnet wurde.In dem Glückwunschschreiben betonte Xi, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking würden bald eröffnet und China werde der Welt einfache, sichere und großartige Winterspiele bieten.Das Thema des Forums lautet "Gemeinsam für eine High-Tech-Winterolympiade". Entsprechend äußerte Xi die Hoffnung, dass die Teilnehmer des Forums Weisheit durch Diskussionen bündeln und Gedanken durch Gespräche austauschen, um die einzigartige Schönheit des Wintersports besser zum Ausdruck zu bringen, den Olympischen Geist fortzuführen und gemeinsam den Fortschritt der olympischen Wintersportarten zu fördern.Link: https://youtu.be/-nqyu3fSm7gVideo - https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7gPressekontakt:pr@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5132298