(shareribs.com) Washington 27.01.2022 - Die Legalisierung von Cannabis macht auch vor den konservativen Bundesstaaten nicht halt. In Mississippi und South Carolina werden die Gespräche über medizinisches Cannabis intensiviert. Die Legalisierung von Cannabis in den USA hat in den eher progressiven US-Bundesstaaten begonnen, wird nun aber immer stärker auch in den konservativeren Bundesstaaten Thema. ...

