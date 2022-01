San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Marktführer im Bereich der digitalen Adaption erzielte bis 2022 ein Umsatzwachstum von 76 % im Vergleich zum VorjahrWhatfix, das weltweit führende Unternehmen im Bereich digitaler Adoptionsplattformen (DAP), gab heute den Start seiner Rechenzentren in Europa bekannt, die in den Städten Frankfurt, Deutschland, und Oslo, Norwegen, angesiedelt sind und ein bedeutendes Wachstum auf dem europäischen Markt darstellen. Mit diesen neuen Rechenzentren kann Whatfix den Schutz der Kundendaten weiter verbessern und die Leistung für europäische Kunden insgesamt erheblich steigern. Der europäische Markt trägt zu rund 20 % zu den Einnahmen von Whatfix bei.Darüber hinaus startete Whatfix sein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm für die Digital Adoption Platform (DAP), das Mitarbeitern, Kunden und Partnern spezielle Schulungen zu Themen wie Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten auf der DAP von Whatfix bietet. Jeder der Kurse hat einen eigenen Inhalt, ergänzende Brückenkurse und eine umfassende Inhaltsbibliothek. Rund 2.500 aktive Lernende und rund 500 zertifizierte Anwender nutzen das Programm bereits heute aktiv."Unser Erfolg im Jahr 2021 zeigt, dass Whatfix und unsere Lösungen für eine Ära des Wandels und der Ungewissheit optimiert sind", so Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix und Goldgewinner für IT Cloud/SaaS bei den CEO World Awards. "Mit einem umfassenden Markenrefresh und einer gestärkten Produkt-Roadmap wollen wir unsere Kultur der Exzellenz, Innovation und Kundenorientierung fortsetzen, um 2022 mehr positive Ergebnisse für unsere Stakeholder zu erzielen."Zu den Höhepunkten gehören:Wachstum und Bewertung von Unternehmen: Im Jahr 2021 erzielte Whatfix ein Umsatzwachstum von 76 %, das sowohl auf die Gewinnung neuer Kunden als auch auf die Ausweitung des bestehenden Geschäfts zurückzuführen ist. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im Jahr 2021 um 85 %, darunter mehrere neue Unternehmenskunden, die Whatfix sowohl intern für Mitarbeiter als auch extern für Kunden einsetzen. Dazu gehören Kunden wie Microsoft, Westland Insurance Group, Allstate Insurance Group, Datacom Group, das Niederländische Rote Kreuz, Coca-Cola Beverages Africa, Geodis, Telenor, Ayr Farmers Mutual Insurance Company, Aggreko und viele andere.Die Kundenorientierung des Unternehmens führte zu einer klassenbesten Nettoumsatzbindungsrate (NRR) von 132 % im Segment der Unternehmenskunden im Jahr 2021 sowie zu einem Umsatzanstieg von 250 % bei der Ausweitung des bestehenden Geschäfts. Dies deutet auf einen deutlichen Anstieg der Zahl der Kunden hin, die Whatfix für mehrere Anwendungen nutzen.Die Gesamtbewertung von Whatfix ist in den 15 Monaten seit der Serie-C-Finanzierung um 300 % gestiegen, nachdem im Juni 2021 eine erfolgreiche Serie-D-Finanzierungsrunde unter der Leitung des SoftBank Vision Fund 2 durchgeführt wurde. Das Unternehmen hat insgesamt fast 140 Millionen Dollar aufgebracht. Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen außerdem Nittio-Learn, ein Lernmanagementsystem (LMS), und geht mit einem starken Fokus auf Investitionen in weitere Akquisitionen in das Jahr 2022, um seine Produkt-Roadmap zu stärken.Produktstärkung: Mit einer klaren Produkt-Roadmap zur Stärkung seines Angebots für Kunden hat Whatfix im zweiten Halbjahr 2021 drei neue Lösungen in sein Portfolio aufgenommen.- Behavioral Analytics - Dies ist eine Reihe von Analysetools, die Produktmanagern und Anwendungseigentümern dabei helfen sollen, zu verstehen, wie ihre Anwendung mit den Benutzern interagiert. "User Actions" und "Insights" wurden eingeführt und fanden im Jahr 2021 großen Anklang bei den Kunden.- SAP on Desktop - ERPs veraltete Schnittstellen und komplexe Prozesse können zu einer geringen Datenqualität führen, die sich auf Geschäftsentscheidungen auswirkt. Durch die unmittelbare Anleitung von Whatfix konnten die Unternehmen die Schulungs- und Supportkosten für die Webanwendungen, die auf die SAP-Desktopanwendungen ausgeweitet wurden, senken.- Auto Testing - Um einen reibungslosen Ablauf sowohl für die Endbenutzer als auch für die Content-Teams zu gewährleisten, hat Whatfix ein automatisches Testen aller Abläufe eingeführt, die im Backend von den Content-Teams konfiguriert werden. Dabei wird ein Bericht erstellt, der alle Fälle aufzeigt, in denen der Ablauf nicht funktioniert, sowie den genauen Schritt, der hinter dem Problem steckt, und die Maßnahmen, die zur Behebung des Problems ergriffen werden können.Vordenker der Branche: Im Jahr 2021 veranstaltete Whatfix zwei erfolgreiche Gipfeltreffen zur Einführung digitaler Technologien mit Branchenführern von Unternehmen wie Accenture, Cognizant, Snap Inc. und Deloitte. Die Veranstaltungen mit mehr als 45 Rednern verzeichneten über 3.000 Anmeldungen. Darüber hinaus hat Whatfix den ersten Buyer's Guide to Digital Adoption Platforms by Everest Group, einem führenden Forschungsunternehmen, veröffentlicht. Die Studie befragte Käufer von Digital Adoption Platforms (DAPs), um die wichtigsten Funktionen von DAPs für Kunden sowie den für Unternehmen erzielten ROI zu untersuchen.Wachstum der Mitarbeiter: Zur Unterstützung des anhaltenden Geschäftswachstums hat Whatfix seine Belegschaft im Jahr 2021 um 40 % in den Vertriebs- und Technologieabteilungen aufgestockt, einschließlich der Einstellung wichtiger Führungskräfte. Vor allem Patrick Ashamalla, ein 22-jähriger Veteran der Tech-Industrie, ist als Vice President of Product Design in den USA zum Team gestoßen. Unter seiner Leitung hat Ashamalla ein funktionsübergreifendes Team aus UX-Forschern und Designexperten aufgebaut, um Lösungen für Web-, Desktop- und mobile Plattformen zu liefern, und ein Kundenbindungsmodell etabliert, das die UX-Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg auf den Kunden ausrichtet.Whatfix setzt seine Vision fort, branchen- und bereichsbasierte Lösungen anzubieten, und hat Ajay Kumar als Vice President of Pre-Sales Solutions an Bord geholt. Er ist ein Branchenveteran mit 26 Jahren Erfahrung in Finanz- und Geschäftsanwendungen wie ERP, EPM, SCM, HCM und CRM. Ajay wird sich auf die Etablierung der Kategorieführerschaft von Whatfix bei DAP in bestimmten Sektoren und Branchen konzentrieren.Die Erweiterung der Vertriebs- und Ingenieurteams ermöglicht es Whatfix, seine technologische Exzellenz und Kundenorientierung weiter auszubauen.Auszeichnungen Whatfix wurde mit mehr als 20 Preisen in den Kategorien Unternehmen, Technologie, Kundenerfolg und Unternehmer/Führungskräfte ausgezeichnet. Whatfix belegte den 143. Platz auf der Deloitte Technology Fast 500 und erhielt damit die Auszeichnung als bestplatzierte Plattform für die digitale Einführung. Unter den Unternehmen der Bay Area rangiert Whatfix auf Platz 40. Die Deloitte Technology Fast 500 listet jedes Jahr die 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen in Nordamerika auf. Auch Branchenanalysten nahmen die Führungsrolle von Whatfix zur Kenntnis und bezeichneten das Unternehmen als Marktführer und Star-Performer in der Everest Group's 2021 DAP PEAK Matrix.Whatfix ist auf dem besten Weg, sein Wachstum und seine Dynamik im Jahr 2022 fortzusetzen, und plant, seine Präsenz in den USA, Europa und ANZ zu verstärken und gleichzeitig seine internationale Präsenz in Ländern wie Japan, Südostasien und Indien auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Erfolg seiner Kunden und die kontinuierliche Produktinnovation. Im vergangenen Jahr meldete Whatfix zwei weitere Patente an und hat weitere für 2022 in Vorbereitung.Weitere Informationen über das Digital Adoption Platform (DAP) Certification Program finden Sie unter https://universityhome.whatfix.com/Informationen zu WhatfixWhatfix ermöglicht es jedem, überall, skalierbaren Erfolg mit der Technologie zu haben, die er täglich nutzt, um mehr Wissen zu erlangen, seine Fähigkeiten zu erweitern und die Produktivität für sich und sein Unternehmen zu steigern. Die Digital Adoption Platform (DAP) von Whatfix lässt sich nahtlos in Anwendungen integrieren, um die Benutzer mit kontextbezogenen Informationen und Anleitungen zu versorgen und so die individuellen Fähigkeiten und die kollektive Produktivität sofort zu steigern. Die Organisation hat weltweit sechs Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland und Australien und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen in aller Welt zusammen. Whatfix hat bis heute 140 Millionen US-Dollar aufgebracht und wird von namhaften Investoren wie Softbank Vision Fund 2, Sequoia Capital India und Cisco Investments unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Whatfix website.Whatfix@luminapr.comMedienkontakt:Fay LiLumina Communications for WhatfixWhatfix@luminapr.comOriginal-Content von: Whatfix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155417/5132328