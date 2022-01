NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 154 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorgelegten Resultate hätten aufgezeigt, dass der Softwarekonzern für seine Kunden mehr denn je von Bedeutung sei, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der gute Aspekt sei der Schwung im Cloud-Geschäft gewesen, der schlechte die Kostenentwicklung. Allerdings strich er aus seinem Modell einen zehnprozentigen Bewertungsaufschlag im Vergleich zum Sektor, was Auswirkungen auf das Kursziel habe./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 13:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de