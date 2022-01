Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 27 janvier/January 2022) The common shares of Hi-View Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Hi-View Resources Inc. is a mineral exploration company focused on the acquisition, exploration and development of mineral properties in Canada and the USA.

_________________________________

Les actions ordinaires de Hi-View Resources Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Hi-View Resources Inc. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada et aux États-Unis.

Issuer/Émetteur: Hi-View Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): HVW Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 11 793 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 870 000 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 42841L 10 8 ISIN: CA 42841L 10 8 5 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 28 janvier/January 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for HVW. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com