Die Aktie von BioNTech ist am heutigen Donnerstag sehr stark in den Handel gestartet. Im Tagesverlauf kletterte das Papier zeitweise bis auf 148,80 Euro. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne allerdings und die Aktie rutschte ins Minus. Zuletzt notierte die Aktie von BioNTech auf Tradegate 2,7 Prozent im Minus bei 138,75 Euro.Zum einen belasten die Aktie immer mehr kritische Stimmen, was eine mögliche Impfpflicht in Deutschland angeht. Zudem rücken immer mehr Ländern von ihren strengen Corona-Maßnahmen ...

