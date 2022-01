von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Delivery Hero stellt für die zweite Jahreshälfte nun schwarze Zahlen in Aussicht und versucht damit den negativen Trend der Aktie zu stoppen. Die Ankündigung ist vor allem ein Versprechen an die Märkte. Seit November steht die Aktie des Essenslieferanten unter Druck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...