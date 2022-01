COLTENE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Altstätten, 28. Januar 2022 Im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich die Nachfrage nach Dentalprodukten erfreulich. Das erste Halbjahr war von Nachholeffekten geprägt und zeigte eine überproportionale Umsatzzunahme. Im zweiten Semester normalisierte sich die Nachfrage und das Unternehmen spürte zunehmend Engpässe in den Logistikketten, was die Lieferfähigkeit teilweise beeinträchtigte. Trotz einem schwächeren zweiten Semester erzielte COLTENE für das ganze Jahr eine deutliche Umsatzsteigerung von 12,4%. Währungsbereinigt und korrigiert um die im Geschäftsjahr 2020 verkaufte Vigodent steigerte COLTENE den Umsatz sogar um 13,9%. Alle Märkte und Produktbereiche haben sich gegenüber dem Pandemie-Jahr erholt. Die im Berichtsjahr erzielten Verkäufe von CHF 279,2 Mio. liegen auch über dem Wert von 2019 (CHF 273,8 Mio.). Gegenüber 2019 betrug das um die Währungseffekte und den Verkauf der Vigodent bereinigte organische Wachstum 10,1%. Änderungen im Group Management Auf den 1. Januar 2022 wurde Paul Frey, Vice President Sales & Marketing Communication North America in die Gruppenleitung berufen. Paul Frey (47 Jahre) ist Amerikaner und bringt eine langjährige Erfahrung in der Dentalindustrie mit. Zuletzt war er für Kulzer Dental in Nord-Amerika tätig. Er lebt in den USA und führt das grösste Marktgebiet der COLTENE Gruppe aus seiner Heimat heraus. Paul Frey trat im Oktober 2021 in die COLTENE Gruppe ein. Markus Abderhalden übernahm Anfang Januar seine Tätigkeit als Chief Financial Officer der COLTENE Gruppe. Der 42-jährige Schweizer verfügt über eine solide Industrieerfahrung im Finanzbereich und eine langjährige Erfahrung als Auditor. Er wechselt von der DGS Gruppe, wo er zuletzt als Finanzchef tätig war. Gerhard Mahrle verabschiedet sich Ende Februar von COLTENE und geht in den Ruhestand. In einer Phase der Expansion prägte er fachkundig die finanzwirtschaftlichen Ziele und die Unternehmenspolitik der COLTENE Gruppe. Der Verwaltungsrat und der CEO Martin Schaufelberger danken ihm für seine nachhaltigen und umfassenden Beiträge zur Entwicklung der COLTENE Gruppe. "Besonders schätze ich an Gerhard Mahrle seinen proaktiven Einsatz und seine ausgezeichneten Leistungen im Zusammenhang mit dem Merger von SciCan und Micro-Mega und der späteren Integration dieser Unternehmen in die COLTENE Gruppe", sagte der CEO Martin Schaufelberger. Finanzkalender Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2021 und Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 4. März 2022 04. März 22 Generalversammlung 2022 21. April 22 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 und Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2022 05. August 22 COLTENE Holding AG, ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, publiziert erste Eckdaten zum Geschäftsjahr 2021. Die COLTENE Gruppe hat dank einer hohen Lieferfähigkeit den Nettoumsatz um 12,4% auf CHF 279,2 Mio. gesteigert. Nach einem sehr starken ersten Semester, das von Nachholeffekten aus dem Jahr 2020 geprägt war, setzte sich die Nachfrage auf hohem Niveau fort. Trotz Engpässen in den Logistikketten und der COVID-19 Pandemie hat COLTENE die sich bietenden Chancen genutzt und dank einer hohen Produktionsauslastung die Ertragskraft gestärkt. Die COLTENE Gruppe erwartet auf der Basis der provisorischen und noch nicht geprüften Zahlen eine EBIT-Marge von ca. 15,7%. Für weitere Informationen: Markus Abderhalden, CFO,

