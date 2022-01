Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CREALOGIX mit Vorabinformationen zum Halbjahresabschluss 2021/2022 sowie zum Stand der Transformation zum SaaS-Provider



28.01.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc Mitteilung gemäss SIX Swiss Exchange Ad hoc Publizität Art. 53 Zürich, 28.01.2022 Die fortgesetzte Umstellung des Lizenzmodells auf das SaaS (Software as a Service) / Hosting-Modell sowie erhöhte Investitionen verändern die Struktur des Gesamtumsatzes und vermindern die Profitabilität im ersten Halbjahr 2021/2022. Die erfolgreiche Umsetzung der Strategie zu einem SaaS-Provider führt mittelfristig zu einer Stabilisierung auf höherem Umsatz und Ergebnisniveau. CREALOGIX vermeldet die folgenden provisorischen Ergebnisse: Der Umsatz von CHF 45.4 Mio. lag um 13.7% tiefer als im Vorjahr (CHF 52.6 Mio.). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze beträgt gesamthaft neu 56% des Gesamtumsatzes (gegenüber 50% im Vorjahr Der SaaS/Hosting Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8% und beträgt nun 32% des Gesamtumsatzes. Die Neukundengewinnung wurde aufgrund von starken Reisebeschränkungen in allen Regionen erschwert und dämpfte damit unsere Wachstumsziele. Neben der Umstellung des Lizenzmodells trug auch die erwünschte Abgabe von Serviceumsätzen an Implementationspartner sowie der verzögerte Verkauf von Payment Devices zum Umsatzrückgang bei.



Der EBITDA beträgt CHF -3.8 Mio. (Vorjahr CHF 1.2 Mio.). Die stark erhöhten Produktinvestitionen (30% des Umsatzes gegenüber 18% im Vorjahr) belasteten die Profitabilität. Sie trugen jedoch zu erfolgreichen 'Go-Lives' von neuen Kunden und Lösungen bei, bspw. Förderbanken in Deutschland. Der Rückgang im Umsatzvolumen belastete den EBITDA ebenfalls, konnte jedoch durch die zusätzlichen Kosteneinsparungen nicht vollständig kompensiert werden.

CREALOGIX ist zuversichtlich, dass im 2. Halbjahr 2021/2022 sowohl ein höherer Umsatz wie auch eine bessere Profitabilität im Vergleich zum ersten Halbjahr erzielt werden kann. CREALOGIX wird die Strategie zum SaaS-Anbieter weiter konsequent umsetzen und strebt mittelfristig weiterhin eine Profitabilität gemessen in EBITDA-Marge im zweistelligen Bereich an. Die Publikation der vollständigen Halbjahresergebnisse 2021/2022 erfolgt am 15. März 2022. Medienmitteilung (PDF) Über CREALOGIX

Die CREALOGIX Gruppe ist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 600 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. IR Kontakt

