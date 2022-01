Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Apple zeigt sich immun gegen die weltweiten Lieferengpässe und wächst ungehemmt, Google will bis zu einer Milliarde US-Dollar in den indischen Telekommunikationsanbieter Bharti Airtel investieren und der Kreditkartenanbieter Visa profitiert von höheren Ausgaben der US-Verbraucher. * GRÜNEN - Auf einem heute beginnenden Bundesparteitag der Grünen verabschieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...