Der deutsche Leitindex hat einen schwierigen Handelstag positiv abgeschlossen. Der DAX legte mit deutlichen Verlusten los, arbeitete sich dann aber immer weiter nach oben. Am Ende ging er mit 15.524 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von rund 0,4 Prozent. Marktidee: Software AG Die Software AG stand im vergangenen Jahr immer wieder im Fokus von Übernahmespekulationen. Ein Deal kam nicht zustande. Dementsprechend war die Aktie nach deutlichen Gewinnen wieder abgerutscht. Gestern legte das Papier nach Quartalszahlen kräftig zu. Damit rückt eine wichtige technische Hürde in den Fokus. Ein Anstieg darüber würde zwei neue Kursziele etablieren. Um das mittelfristige Chartbild aufzuhellen, müsste der Kurs aber noch einen vierten Widerstand knacken.