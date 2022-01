The following instruments on XETRA do have their first trading 28.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.01.2022Aktien1 KYG7330C1024 RCF Acquisition Corp.2 US98423F1093 Xometry Inc.3 SE0017131865 HODL SPAC Europe AB4 US64045F1093 Nemetschek SE ADR5 CA30321D1006 Fabled Copper Corp.6 US38867H1041 Graphex Group Ltd. ADR7 CA77544C1041 ROK Resources Inc.Anleihen1 XS2341843006 Barclays Bank PLC2 XS2438833423 The Bank of Nova Scotia3 DE000DD5AY57 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000A283WQ2 Henri Broen Holding B.V.5 DE000LB2BMP0 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000NWB1W10 NRW.BANK7 US78016EYR25 Royal Bank of Canada8 XS2388085370 Asian Development Bank (ADB)9 DE000A3E5SJ9 Brandenburg, Land10 XS2309419047 European Bank for Reconstruction and Development11 XS2288938546 European Bank for Reconstruction and Development12 XS2114159911 European Bank for Reconstruction and Development13 XS2183142798 European Investment Bank (EIB)14 XS2439543047 European Investment Bank (EIB)15 XS2295730803 International Bank for Reconstruction and Development16 XS2393510008 International Bank for Reconstruction and Development17 XS1570406691 International Bank for Reconstruction and Development18 XS2020595117 International Bank for Reconstruction and Development19 XS2206548260 International Finance Corp.20 XS1951936068 International Finance Corp.21 XS2177447179 International Finance Corp.22 XS2104917757 International Finance Corp.23 XS2306852828 International Finance Corp.24 XS2321685526 Kreditanstalt für Wiederaufbau25 US302154DH93 The Export-Import Bank of Korea26 US30217G2C30 The Export-Import Bank of Korea27 XS2431964001 D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH28 DE000HLB7Z99 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale