Nächste Woche gibt es frische Zahlen. Im abgelaufenen Fiskaljahr 2020/21 (30.September) hat Infineon seine Prognose gleich zwei Mal angehoben. Das kam am Markt gut an. Die DAX-Aktie hat im Jahr 2021 knapp 30 Prozent an Wert zugelegt. Im schwachen Marktumfeld steht seit dem Jahreswechsel dagegen ein Minus von elf Prozent zu Buche. Können die Q1-Zahlen frische Impulse liefern?DER AKTIONÄR hat bereits erklärt: Die meisten Wettbewerber von Infineon haben über einen guten Jahresstart und anhaltendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...