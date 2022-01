Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim und Eni erforschen bahnbrechende Technologie zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid



28.01.2022





Kohlenstoffabscheidung in Mineralien zur Verwendung als emissionsarmer Rohstoff in grünem Zement



Global skalierbare Technologie zur Beschleunigung der industriellen Dekarbonisierung



Vergrössert das Portfolio von Holcim mit über 30 Projekten zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid



Holcim erweitert sein Portfolio zur CO 2 -Abtrennung und geht eine Partnerschaft mit Eni ein, um CO 2 aus dem eigenen Betrieb in seinen grünen Zement einzubauen. Als weltweit führendes Energieunternehmen setzt Eni sein Know-how in der Kohlenstoffabscheidung und -mineralisierung ein, um CO 2 in Olivin, einem weithin verfügbaren Mineral, zu speichern. Forscher im Innovationszentrum von Holcim untersuchen die Verwendung dieses karbonisierten Olivins als neuen emissionsarmen Rohstoff für die Formulierung des grünen Zements. Die globalen Aktivitäten von Holcim und Eni in Verbindung mit der breiten Verfügbarkeit von Olivin auf der ganzen Welt würden diese Lösung zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS) in hohem Masse skalierbar machen. Sie würde die dauerhafte Abscheidung von CO 2 in Baumaterialien für umweltfreundlicheres Bauen ermöglichen und das breite Angebot an innovativen, emissionsarmen Rohstoffen von Holcim ergänzen. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel von Holcim und dem Engagement von Eni, seinen Sektor zu dekarbonisieren.

Edelio Bermejo, Leiter des Innovationszentrums von Holcim: "Die Welt braucht transformative Technologien, um unseren Übergang zu Netto-Null zu beschleunigen. Mit der Speicherung von CO 2 in neuen Mineralien wie Olivin erweitern wir unser Angebot an grünen Zementlösungen, um nachhaltiges Bauen auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen und gleichzeitig den ökologischen Fussabdruck unserer Betriebe zu verringern. Unsere Arbeit mit Eni steht im Einklang mit unserem offenen Innovations-Ökosystem, in dem wir mit gleichgesinnten Organisationen - von Start-ups bis hin zu multinationalen Unternehmen - zusammenarbeiten, um gemeinsam etwas zu bewirken."

Monica Spada, Leiterin der Abteilung Forschung und technologische Innovation bei Eni: "Innovation und technologische Entwicklung sind die strategischen Schlüssel für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen der Energiewende. Daher freuen wir uns über diese Zusammenarbeit, die das Forschungs- und Entwicklungs-Know-how von Eni und die Erfahrung von Holcim nutzen wird. Diese Technologie ermöglicht es uns, unseren Weg zur Dekarbonisierung zu beschleunigen, indem sie eine geeignete Lösung für die schwer abbaubaren Sektoren bietet".

Holcim erfasst derzeit die wichtigsten Standorte in Europa, um Pilotprojekte im industriellen Massstab durchzuführen, um den Betrieb zu dekarbonisieren und gleichzeitig sein Angebot an grünem Zement zu erweitern. Das Forschungsteam von Holcim wird sich auf die Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften von karbonisiertem Olivin in der Betonproduktion als neuen bahnbrechenden Rohstoff konzentrieren. Diese neue Partnerschaft ergänzt das Portfolio von Holcim im Bereich Carbon Capture Utilization and Storage mit über 30 Projekten in den USA, Kanada und Europa, die von der Wiederverwertung von CO 2 für das Pflanzenwachstum in Gewächshäusern bis hin zur Verwendung als alternativer Treibstoff für die Luftfahrt reichen.

