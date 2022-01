Hannover (www.anleihencheck.de) - Während deutsche Bundesanleihen gestern unter Druck gerieten, verspürten US-Staatsanleihen nach dem Kursrutsch am Vortag wieder etwas mehr Nachfrage, so die Analysten der Nord LB.Einer Umfrage in den USA zufolge werde der weltweite Halbleitermangel mindestens bis in das zweite. Halbjahr 2022 anhalten. Insbesondere Hersteller von Unterhaltungselektronik und die Autoindustrie würden davon negativ tangiert bleiben. Die Chipknappheit sei einer der Treiber der Preise zahlreicher Konsumgüter und trage somit zum Anstieg der US-Inflation bei. ...

