Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Den Auftakt geben datenseitig die deutschen Wachstumszahlen des vierten Quartals, so die Analysten der Helaba.Mit einer positiven Entwicklung sei nicht zu rechnen, nachdem Destatis mit den Gesamtjahreszahlen 2021 bereits gewarnt habe, dass es in Q4 zu einer leichten Schrumpfung gekommen sei. Daher würden die Akteure den Blick in Europa wohl verstärkt auf das Geldmengenaggregat M3 lenken. Die Zuwachsrate dürfte weiter abnehmen und so der EZB etwas Luft in ihrer abwartenden Haltung geben. Spannend werde sein, ob der Rückgang allein durch den Basiseffekt wegen der hohen öffentlichen Verschuldungszuwächse vor einem Jahr bedingt sei, oder ob es auch zu einer weniger dynamischen Kreditvergabe an den privaten Sektor gekommen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...