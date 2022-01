DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise steigen im Dezember geringer als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im Dezember deutlich verhaltener gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhte sich der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat lediglich um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 1,7 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Preisanstieg von 24,0 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten einen Anstieg von 26,0 Prozent erwartet.

Deutsche Steuereinnahmen legen deutlich zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Dezember 2021 deutlich um 19,5 Prozent und im Gesamtjahr 2021 ebenfalls kräftig um 11,5 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Dabei sei der Einnahmezuwachs im Dezember überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinschaftsteuern von 25,0 Prozent zurückzuführen gewesen. "Unter anderem waren bei der Lohnsteuer, den Steuern vom Umsatz, der veranlagten Einkommensteuer sowie der Körperschaftsteuer teils beträchtliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahresmonat festzustellen", erklärte das Ministerium.

Bundestag billigt Nachtragshaushalt mit 60 Milliarden für Energie und Klima

Der Bundestag hat den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Nachtragshaushalt für 2021 beschlossen, mit dem 60 Milliarden Euro an nicht verbrauchten Kreditermächtigungen in den Energie- und Klimafonds (EKF) zur Finanzierung von klima- und transformationspolitischen Investitionen übertragen werden sollen. Für den Gesetzentwurf stimmten 382 Abgeordnete, dagegen vortierten 283, wie Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz nach der Abstimmung bekanntgab.

Frankreichs Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,7 Prozent

Das französische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im vierten Quartal 2021 gewachsen, wenn auch langsamer als im Vorquartal, was auf einen Anstieg der Coronavirus-Infektionen zurückzuführen ist. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wuchs um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das französische Statistikamt Insee in einer ersten Schätzung mitteilte. Im dritten Quartal hatte das BIP um 3,1 Prozent zugelegt.

Brinkhaus verzichtet zugunsten von Merz auf Vorsitz der Unionsfraktion

Der Konkurrenzkampf zwischen dem künftigen CDU-Chef Friedrich Merz und dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), ist entschieden: Brinkhaus gibt seinen Posten zugunsten von Merz auf, wie er in einem Brief an die Fraktionsmitglieder erklärte, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Der Wechsel an der Fraktionsspitze soll demnach Mitte Februar vollzogen werden.

Schweden gibt grünes Licht für Pläne zur Atommüll-Endlagerung unter Tage

Schweden hat grünes Licht für Pläne zur Endlagerung radioaktiver Brennelemente unter der Erdoberfläche gegeben. Der radioaktive Müll soll in einem Endlager bei Forsmark mindestens 100.000 Jahre lang verwahrt werden. "Wir tun dies, um Verantwortung zu übernehmen, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, aber auch für Schwedens langfristige Stromerzeugung und schwedische Arbeitsplätze", sagte Umweltministerin Annika Strandhäll vor Journalisten.

Irische Fischer einigen sich mit russischem Botschafter im Streit um Manöver

Irische Fischer haben sich mit dem russischen Botschafter in Dublin im Streit um geplante Militärübungen im Atlantik geeinigt. Es sei eine "faire Einigung" erzielt worden, sagte Brendan Byrne vom Verband der irischen Fischindustrie nach Gesprächen mit dem russischen Botschafter in Dublin, Juri Filatow, der Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll während der Manöver eine "Pufferzone" zwischen den Fischern und den russischen Militärschiffen eingehalten werden.

USA sehen in Fall von russischem Einmarsch in die Ukraine keine Zukunft für Nord Stream 2

Im Falle einer russischen Invasion in die Ukraine sehen die USA keine Zukunft für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. "Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen", sagte die US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland vor Journalisten. "Ich denke, die Aussagen, die - auch heute - aus Berlin kommen, sind sehr, sehr deutlich."

Biden will zusätzliche Wirtschaftshilfen für Ukraine prüfen

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneut seine Unterstützung im Falle eines russischen Einmarschs in der Ukraine versichert. Nach Angaben des Weißen Hauses bekräftigte Biden die "Bereitschaft" der USA, "gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern entschlossen zu reagieren, falls Russland weiter in die Ukraine eindringt".

USA rufen in Ukraine-Konflikt den UN-Sicherheitsrat an

Die USA haben im Ukraine-Konflikt mit Russland den UN-Sicherheitsrat angerufen. Washington habe das Gremium aufgefordert, sich am Montag wegen der "eindeutigen Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit" durch Russland in einer öffentlichen Sitzung mit der Krise zu befassen, teilte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, mit.

Biden will erstmals Afroamerikanerin für Supreme Court nominieren

US-Präsident Joe Biden will erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine schwarze Frau als Verfassungsrichterin nominieren. Er habe noch keine konkrete Entscheidung getroffen, sagte Biden in einer Rede im Weißen Haus. Es werde aber "jemand mit außergewöhnlichen Qualifikationen, Charakter, Erfahrung und Integrität" sein, fügte Biden hinzu. "Und diese Person wird die erste jemals für den Supreme Court nominierte schwarze Frau sein."

Gefechte an der Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan

Im Grenzgebiet zwischen Kirgistan und Tadschikistan haben sich Sicherheitskräfte am Donnerstag heftige Gefechte geliefert. Das kirgisische nationale Sicherheitskomitee warf Tadschikistan vor, in den Dörfern Tort-Kotscho und Tschyr-Dobro das Feuer eröffnet und dabei Mörser und Granatwerfer eingesetzt zu haben. Vier kirgisische Soldaten wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt.

Australien will hunderte Millionen Euro für Schutz des Great Barrier Reef ausgeben

Australien hat ein hunderte Millionen Euro schweres Paket zum Schutz des durch den Klimawandel bedrohten Great Barrier Reef vorgestellt. Der konservative Premierminister Scott Morrison kündigte an, dass die Regierung über neun Jahre insgesamt eine Milliarde Australische Dollar (630 Millionen Euro) in Maßnahmen zum Erhalt des einzigartigen Ökosystems investieren will.

Nordkorea hat jüngst offenbar Langstreckenraketen und Marschflugkörper getestet

Nordkorea hat bei seinen Raketentests in dieser Woche laut Staatsmedien zwei verschiedene Waffensysteme getestet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Freitag flogen bei dem Test am Dienstag Langstrecken-Marschflugkörper über das Meer östlich der koreanischen Halbinsel und trafen "die 1.800 Kilometer entfernte Zielinsel". Beim Start am Donnerstag seien dann zwei "taktische Lenkraketen" auf einer "Zielinsel" eingeschlagen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Dez +0,2% gg Vm; -5,1% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Dez PROGNOSE +0,1% gg Vm; -5,0% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Nov rev +0,9% (vorl: +0,8%) gg Vm

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz -4,4% gg Vormonat

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz +3,3% gg Vorjahr

Schweden Dez Arbeitslosenzahl 400.000

Schweden Dez Arbeitslosenquote 7,3%

Schweden Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,9%

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Jan +0,2% (PROG: +0,3%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Jan +0,5% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Jan +0,3% gg Vm

Südkorea Index Frühindikatoren Dez 101,2 (Nov: 101,4)

