Call auf Porsche: 68 Prozent Chance! von Harald Zwick - 28.01.2022, 08:30 Uhr Das Papier von Porsche konnte von Ende Oktober 2020 bis Mitte April 2021 um 121 Prozent auf 97,42 Euro zulegen und ist danach in eine Verteilungsphase in Form eines leicht sinkenden Trendkanal gelaufen. Mittelfristig sollte der Kurs zulegen, nachdem die Marke starke Margen pro verkaufter Einheit generieren kann. Weiters werden Synergien mit Volkswagen genutzt. Im Geschäftsjahr 2021 hat Porsche erstmals in seiner Unternehmensgeschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...