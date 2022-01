Deutsche Bank-Zertifikat mit 15% Chance und 33% Sicherheitspuffer

Nach ihrem seit der Finanzkrise andauernden langjährigen Kursrückgang konnte sich die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) in den vergangenen zwei Jahren wieder deutlich von ihren historischen Tiefständen nach oben hin absetzen. Nach der offenbar erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungs- und Sparmaßnahmen kehrte die Bank nachhaltig in die Gewinnzone zurück, was zu einem Vorsteuergewinn von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 führte.

Da sich alle vier Geschäftsbereiche zumindest im Rahmen der Erwartungen entwickeln, geht der Konzernchef auch für das kommende Jahr von einer positiven Geschäftsentwicklung aus. Nach der Veröffentlichung der erfreulichen Nachrichten legte die Aktie deutlich zu.

Die Anlage-Idee: Die durchwegs positiven Nachrichten könnten den Kurs der Deutsche Bank-Aktie auch in Zukunft weiter beflügeln. Wer nun eine Investition in die Aktie in Erwägung f zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchte, könnte eine Veranlagung in Bonus-Zertifikate mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kurs Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise:Wenn die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 8,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 23. Dezember 2022 mit dem Bonus-Level in Höhe von 13,80 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SF4JFU2) auf die Deutsche Bank-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 13,80 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 16. Dezember 2022, aktivierte Barriere liegt bei 8,00 Euro. Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 11,94 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 12,00 Euro kaufen.

Die Chancen:Da das Zertifikat derzeit mit 12,00 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in elf Monaten einen Bruttoertrag von 15,00 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,00 Prozent auf 8,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken:Berührt die Deutsche Bank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 8,00 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Deutsche Bank-Aktie ins Depot geliefert. Werden die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates verkauft, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de