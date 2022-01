Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem Jahresausblick hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt auf das Phänomen "Innenstab" in der höchsten aller Zeitebenen hingewiesen.Die obere Begrenzung des "inside years" von 2021 (1,78%) harmoniere dabei bestens mit der 50%-Korrektur des letzten Renditerutsches von 2018 bis 2020 (1,79%). Diese Schlüsselzone, aus Sicht des Jahrescharts, habe die 10-jährige Rendite USA nun übersprungen und damit für eine erneute Trendbestätigung gesorgt. Die abgeschlossene, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Monatsbereich sorge in diesem Kontext für ein weiteres Ausrufezeichen. Und auch aus Sicht des Tagescharts greife derzeit ein Rad in das andere, denn mit einer klassischen Korrekturflagge sowie der Tradingrange des letzten Quartals 2021 würden in dieser Zeitebene zwei zusätzliche Konsolidierungsmuster vorliegen. Interessanterweise würden beide Formationen einen Anstieg bis zur 2%-Marke nahelegen. Auf diesem Niveau würden die 2019er-Hochs zudem mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Renditerutsches von März bis August 2021 (2,02%) zusammenfallen. Jenseits dieser Hürden bestehe charttechnisch eine Menge "Luft nach oben" - konkret bis zum langfristige Abwärtstrend seit Anfang der 1980er-Jahre bzw. bis zum Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 2,62%/2,69%). (28.01.2022/alc/a/a) ...

