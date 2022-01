Die Rohstoffpreise bleiben hoch oder steigen sogar noch, besonders der Ölpreis. Nur der Goldpreis tendiert weiter seitwärts - aktuell bestimmt von Inflationssorgen auf der einen und Zinserhöhungserwartungen auf der anderen Seite. 27. Januar 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Vierjahreshoch, Siebenjahreshoch, Elfjahreshoch - Rohstoffe kosten so viel wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Das spiegelt sich auch in den an der Börse Frankfurt gehandelten ETCs wider. Der WisdomTree Broad Commodities (DE000A0KRKC6), ...

