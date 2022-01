DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: Planung, Fertigung und Montage der Metallglasfassade des neuen Stammhauses von "Rischart's Backhaus" in München

München (pta007/28.01.2022/10:00) - Frener & Reifer wird mit der Planung, Fertigung und Montage der Metallglasfassade des neuen Stammhauses von "Rischart's Backhaus" in München beauftragt

Rischart's Backhaus ist eine kulinarische Institution in München. Der von der Familie Müller-Rischart geführte Bäckereibetrieb blickt auf eine knapp 140-jährige Unternehmensgeschichte zurück und verfügt über 15 Verkaufsstellen in den besten Lagen Münchens.

Künftig stellt die Traditionsbäckerei ihre Brez'n, Krapfen, Stollen und vieles mehr in einer der modernsten Backhallen Europas her. Der neue Unternehmenssitz liegt in München oberhalb des Oktoberfestgeländes auf der Theresienhöhe. Auf einer Fläche von über 25.000 m² werden neben einer gläsernen Backstube und Büroflächen auch ein Hotelbereich, eine Erlebniswelt für Kunden sowie Werkswohnungen für Mitarbeiter Platz finden.

Das Konzept stammt vom Münchner Architekturbüro Kiessler, das bereits das heutige Stammhaus bauen durfte. Die Frener & Reifer GmbH, Brixen/Südtirol, wurde mit der Planung, Fertigung und Montage der kompletten Metallglasfassade in Pfosten-Riegel-Bauweise beauftragt.

"Als Münchner Holding freut es uns natürlich ganz besonders, mit diesem Auftrag ein Projekt direkt in der Nachbarschaft gewonnen zu haben.", sagt Dr. Andrea Borgato, Vorstand der FRENER & REIFER Holding AG. "Wir sind stolz, dass wir aktuell mit Rischart's Backhaus und SAP Garden gleich zwei signifikante Fassadenprojekte in München realisieren können."

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau und nachhaltiger Gebäude- und Klimatechnik. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (Moma), das IOC-Hauptquartier und die Steve Jobs Arena gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) notiert an der Münchener Wertpapierbörse.

