Wiesbaden (ots) -Montag, 31.01.2022(Nr. N004) Vor den Olympischen Spielen: Deutsch-chinesische Beziehungen -Außenhandel, auslandskontrollierte Unternehmen, Wanderungen, 1991-2021(Nr. 041) Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen, Jahr 2021(Nr. 042) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Januar 2022 (im Laufe des Tages)Dienstag, 01.02.2022(Nr. 043) Einzelhandel (Umsatz), Dezember 2021(Nr. 044) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Dezember 2021(Nr. 045) Bierabsatz, Jahr 2021Zahl der Woche: "Schnapszahl-Termine" - Eheschließungen nach Monaten, 2011 - 2020Mittwoch, 02.02.2022(Nr. 046) Studierende an Hochschulen im Sommersemester 2021Donnerstag, 03.02.2022(Nr. 047) Ausgaben je Schülerin und Schüler, Jahr 2020(Nr. N005) Zum Weltkrebstag am 4.2.: Krebsbehandlungen und Krebs als Todesursache, 2020Freitag, 04.02.2022(Nr. 048) Verarbeitendes Gewerbe, (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html