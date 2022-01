Tesla hat ein eigenes Schienenstück inklusive Bahnhof gekauft. Damit soll die Gigafabrik in Grünheide besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden. Die Produktion in Brandenburg ist noch nicht gestartet, aber untätig ist Tesla deshalb nicht. Der Konzern von CEO Elon Musk hat einen eigenen Bahnhof inklusive eines Schienenstücks gekauft, um sein Werk in Grünheide bei Berlin besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden, wie die Märkische Oberzeitung berichtet. Das Stück Gleis sei von der Deutschen Regionaleisenbahn Gruppe DRE erworben ...

